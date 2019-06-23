В России начались акции в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел

В ряде городов России 23 июня пройдут акции против фабрикаций уголовных дел, организованные после дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, первые акции уже прошли – в Хабаровске и Владивостоке, сообщает Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Во Владивостоке 30 участников пикетировали около часа. Акция прошла мирно, полицейские пикетирующим не мешали. Журналисты собрали подписи под обращение к главе Следственного комитета и генпрокурору о проведении полного и тщательного расследования по делу Голунова с привлечением всех виновных к ответственности. Также на акции обсудили резонансные дела региона и права журналистов в целом.

Также митинги и пикеты по той же теме пройдут в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новокузнецке, Калининграде, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Самаре, Перми, Махачкале, Москве и Петербурге. В Москве согласованный митинг на проспекте Сахарова начнется в 17:00, на нем выступят, в том числе, матери фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев, сотрудник которого, Абдулмумин Гаджиев, арестован, редактор «Медузы» Алексей Ковалев и другие.

В Петербурге митинг пытались согласовать активисты «Весны», но Смольный отказал им. Акция так и не была согласована.

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