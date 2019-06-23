Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:37

В России начались акции в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел

фото ЗакС политика В России начались акции в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел

В ряде городов России 23 июня пройдут акции против фабрикаций уголовных дел, организованные после дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, первые акции уже прошли – в Хабаровске и Владивостоке, сообщает Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Во Владивостоке 30 участников пикетировали около часа. Акция прошла мирно, полицейские пикетирующим не мешали. Журналисты собрали подписи под обращение к главе Следственного комитета и генпрокурору о проведении полного и тщательного расследования по делу Голунова с привлечением всех виновных к ответственности. Также на акции обсудили резонансные дела региона и права журналистов в целом.

Также митинги и пикеты по той же теме пройдут в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новокузнецке, Калининграде, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Самаре, Перми, Махачкале, Москве и Петербурге. В Москве согласованный митинг на проспекте Сахарова начнется в 17:00, на нем выступят, в том числе, матери фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев, сотрудник которого, Абдулмумин Гаджиев, арестован, редактор «Медузы» Алексей Ковалев и другие.

В Петербурге митинг пытались согласовать активисты «Весны», но Смольный отказал им. Акция так и не была согласована.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19 июня, 12:06 На журналистов Азара и Нестерову составили протоколы из-за марша в поддержку Голунова в Москве

17 июня, 20:20 Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

17 июня, 18:31 Коллег Голунова по "Медузе" вызывают на допросы по делу об обороте наркотиков

17 июня, 16:39 Профессор Соловей дал оценку санкционированной акции в поддержку Голунова

17 июня, 11:01 Журналисту Голунову предоставлена защита как свидетелю

16 июня, 15:28 Иван Голунов дал показания полиции в качестве свидетеля

16 июня, 14:21 Полиция насчитала 1,6 тысяч человек на митинге за "справедливость для всех" в Москве

14 июня, 17:36 Невзоров: В ситуации с Голуновым проиграли журналисты, а выиграл Кремль

14 июня, 16:35 Со второй попытки либертарианцам согласовали московскую акцию в честь Голунова

14 июня, 14:45 Кричавшего "С Днем России!" участника "марша Голунова" оштрафовали на 15 тысяч рублей

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:11   Странно   Zzz@xxx ru
Хватит дурью маяться по летнему зною. Идите уже простл погуляйте с мороженкой.)

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
13:17 Полиция отпустила активистку штаба Навального Гусеву   1

12:47 Муниципал: Людей в очках из подставной очереди в ИКМО Сосновское опознали как курсантов ВМА   1

12:06 Полиция задержала замглавы штаба Навального, заявившую о фальсификации подписей за Беглова   8

11:03 Координатора "Весны" Хорошенина задержали на выходе из дома   1

10:58 Полицейские ждут "провокационных акций" в Петербурге перед "Алыми парусами"

10:37 В России начались акции в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел   1

22 июня, 18:00 Грузинским авиакомпаниям временно запретят летать в Россию с 8 июля   10

22 июня, 17:14 Полиция начала проверку сведений о фальсификации подписей в поддержку Беглова   1

22 июня, 17:10 Муниципал: Полномочия ИКМО Волковское перешли ТИКу № 23

22 июня, 17:05 У администрации Выборгского района прошли пикеты против "фальсификаций" в пользу Беглова   3

22 июня, 16:41 Муниципал: ГИК предписал МО №15 и Сосновское использовать старые схемы избирательных округов

22 июня, 16:34 На Малой Садовой улице проходят пикеты в поддержку сестер Хачатурян

22 июня, 16:14 Муниципал: ГИК рассмотрит вопрос о привлечении главы ИКМО Сосновское к административной ответственности

22 июня, 15:31 Муниципал: ГИК обязал ИКМО "работать до последнего клиента"   12

22 июня, 15:26 Муниципал: В "Яблоке" рассказали о подставной очереди в ИКМО Сосновское   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.