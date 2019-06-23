Полицейские ждут "провокационных акций" в Петербурге перед "Алыми парусами"

Управление МВД по Петербургу предупредило выпускников школ и других гостей праздника «Алые паруса» о дополнительных мерах предосторожности, сообщается на сайте городской полиции.

В полиции заявили, что получили информацию «о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе». Правоохранители намерены ограничить дорожное движение и досматривать горожан.

Полиция будет «действовать строго в рамках законодательства», заверили в МВД, пообещав жестко пресекать «все усилия, направленные на нарушение правопорядка». Петербуржцев правоохранители просят отнестись к этому с «пониманием», ведь все это ради того, чтобы «ничто не могло омрачить праздник, организованный для наших детей, который уже давно стал визитной карточкой Петербурга».

23 июня в ряде городов России проходят акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. В Петербурге такую акцию пытались согласовать активисты «Весны», но Смольный отказал им. Активисты все равно намерены выйти с фотографиями несправедливо осужденных.