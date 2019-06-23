Координатора "Весны" Хорошенина задержали на выходе из дома

Правоохранители задержали координатора «Весны» Валентина Хорошенина на выходе из дома, сообщили представители движения.

Причины задержания пока не сообщаются. Хорошенина собираются отвезти в управление МВД по Ломоносовскому району.

«Весна» намеревалась 23 июня провести народный сход в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Аналогичные акции проходят в этот же день в ряде городов России. «Весна» пыталась добиться согласования, но Смольный отказал им дважды.

Полиция утром 23 июня предупредила, что усиливает меры перед праздником выпускников «Алые паруса» из-за информации о «попытках проведения провокационных акций», якобы «направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе»