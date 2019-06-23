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11:03

Координатора "Весны" Хорошенина задержали на выходе из дома

фото ЗакС политика Координатора "Весны" Хорошенина задержали на выходе из дома

Правоохранители задержали координатора «Весны» Валентина Хорошенина на выходе из дома, сообщили представители движения.

Причины задержания пока не сообщаются. Хорошенина собираются отвезти в управление МВД по Ломоносовскому району.

«Весна» намеревалась 23 июня провести народный сход в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Аналогичные акции проходят в этот же день в ряде городов России. «Весна» пыталась добиться согласования, но Смольный отказал им дважды.

Полиция утром 23 июня предупредила, что усиливает меры перед праздником выпускников «Алые паруса» из-за информации о «попытках проведения провокационных акций», якобы «направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе»

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11:41    
Очередное фальсифицированное задержание. Правоохранение стало политическим инструментом подавления граждан.

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