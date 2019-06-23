Полиция задержала замглавы штаба Навального, заявившую о фальсификации подписей за Беглова

Правоохранители задержали заместителя начальника штаба Навального в Петербурге Ольгу Гусеву, сообщил глава муниципальной кампании штаба Александр Шуршев.

По словам Шуршева, Гусева задержана в рамках некого уголовного дела. Политик Алексей Навальный уточнил, что дело возбуждено в отношении самой Гусевой.

Ольга Гусева была той, кто подловил сотрудников администрации Выборгского района за оформлением подписных листов в поддержку Беглова. На опубликованном видео видно, что женщины в актовом зале оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября», внося туда паспортные данные граждан.

Сам Беглов утверждает, что не имеет к этому отношению, сказав, что это «либо какая-то провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость». Накануне полиция начала проверку по просьбе Беглова.

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