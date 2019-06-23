На жителя Хакасии завели дело о неуважении к власти за пост про губернатора

На жителя Хакасии завели дело из-за высказываний в соцсети о главе региона Валентине Коновалове, передает информационное агентство «Хакасия».

Причиной стал пост в Facebook с нелестным высказыванием о Коновалове. Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков добавил, что суд состится 5 июля.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что новая ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в интернете) не должна применяться, если «речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе». «К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами», - заявил тогда Левин.

Президент Владимир Путин в ходе «прямой линии», комментируя новую норму, заявил, что речь в ней идет не о чиновниках, а о символах государства – флаге, гербе и так далее. Путин согласился с тем, что никто не должен лишать людей права критиковать власть любого уровня.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Ранее по этой статье оштрафовали жителей Новгородской и Вологодской областей – за нелестные отзывы о Путине. Также протоколы по этой статье составляли из-за комментариев в группе протестующих против строительства свалки в Архангельской области, в том числе из-за фраз о недовольстве наглостью органов.