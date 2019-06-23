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14:25

Координатора "Весны" задержали из-за акции с рытьем могилы

фото ЗакС политика Координатора "Весны" задержали из-за акции с рытьем могилы

Задержание координатора «Весны» Валентина Хорошенина связана с акцией под названием «Вы сами себе могилу роете», сообщили представители движения.

Акцию провели 21 июня. Активисты «Весны», один из которых был в полицейской форме, выкопали яму и легли в нее. Так активисты выступили против беспредела, сфабрикованных дел и нечистых на руку бизнесменов.

Хорошенина задержали 23 июня на выходе из дома. Его доставили в отдел полиции в Ломоносове.

«Весна» намеревалась 23 июня провести народный сход в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Аналогичные акции проходят в этот же день в ряде городов России. «Весна» пыталась добиться согласования, но Смольный отказал им дважды.

Полиция утром 23 июня предупредила, что усиливает меры перед праздником выпускников «Алые паруса» из-за информации о «попытках проведения провокационных акций», якобы «направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе»

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Фото: Давид Френкель



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16:00    
Сплошная психиатрия. Врачи-специалисты отмечают нехорошую тенденцию по состоянию здоровья у молодого поколения. Покраска волос в зелёный или розовый цвет, обвешивание себя как папуасы разными деталями вплоть до половых органов - не такая большая беда, это только недостаточное умственное развитие, оно исправимо , если дальше развивать мозг. А вот данный случай уже опаснее для психического здоровья и может быть необратим. Плохо то , что пока его признают недееспособным, он натворит много нехороших дел.

15:16    
И правильно сделали. Такая ненависть к этим "людям". То рытьё могил для нашей страны и полиции, то новые провокации. Сегодня у всех праздник - Алые паруса, тысячи радостных выпускников, надежды, мечты. И тут опять соберётся человек 100 подонков, которые выразят "протест" против задержания преступников. Только вдумайтесь - преступников, которые фактически хотели взрывать и жечь этих самых молодых людей, лишать их будущего. Не хватает ни зла, ни ненависти к этим "людям". Только надежда, что их рано или поздно пересажают, чтобы не мешали жить нормальным гражданам.

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