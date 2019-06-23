Координатора "Весны" задержали из-за акции с рытьем могилы

Задержание координатора «Весны» Валентина Хорошенина связана с акцией под названием «Вы сами себе могилу роете», сообщили представители движения.

Акцию провели 21 июня. Активисты «Весны», один из которых был в полицейской форме, выкопали яму и легли в нее. Так активисты выступили против беспредела, сфабрикованных дел и нечистых на руку бизнесменов.

Хорошенина задержали 23 июня на выходе из дома. Его доставили в отдел полиции в Ломоносове.

«Весна» намеревалась 23 июня провести народный сход в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Аналогичные акции проходят в этот же день в ряде городов России. «Весна» пыталась добиться согласования, но Смольный отказал им дважды.

Полиция утром 23 июня предупредила, что усиливает меры перед праздником выпускников «Алые паруса» из-за информации о «попытках проведения провокационных акций», якобы «направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе»

Фото: Давид Френкель

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