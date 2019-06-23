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15:15

Песков назвал "прямую линию" с Путиным уникальным проектом

фото ЗакС политика Песков назвал "прямую линию" с Путиным уникальным проектом

«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным – это уникальный проект, европейские страны не решились позаимствовать этот опыт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это уникальный проект, причем во всем мире, для всех стран мира. Расскажу вам очень любопытную вещь. Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом. Они хотели позаимствовать этот опыт», - приводит слова Пескова ТАСС.

По его словам, несколько часов представители администрации президента рассказывали о нюансах подготовки, и «венцом всей этой цепочки» является «способность президента отвечать на прямые вопросы на протяжении многих часов».

«Эти обе делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: "Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать"», - сказал Песков.

«Прямая линия» с Путиным состоялась 20 июня, для президента это уже 17-й раз.

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19:05    
Между прочим, можно ли верить, путинской секретарке? Когда,даже,на что Путин лец! Но и тот назвал Пескова пургоносцем! Все они кривые и лживые штопоры!

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