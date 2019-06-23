В Москве начинается митинг в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел

В Москве на проспекте Сахарова начинается согласованный митинг в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел.

У организаторов акции есть информация, что у полицейских указание не препятствовать митингу, но создавать трудности, передает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря московского отделения Либертарианской партии Александра Гуда. По его словам, полицейским указано создавать заторы на рамках, детально досматривать людей, а тех, кто с плакатами, отправляют в палатку к сотрудника Центра «Э» на проверку.

Члена Либертарианской партии Дмитрия Клепикова в такой палатке задержали за плакат с критикой Путина По его словам, полицейские отвели его к автозаку, продержали минут 20 и вывели за рамки, сказав, что с таким плакатом он на акцию не пройдет.

Аналогичные митинги – согласованные и несогласованные – проходят в ряде городов России. В Петербурге на сход собирается выйти движение «Весна»: активисты дважды пытались согласовать акцию, но Смольный им в этом отказал.