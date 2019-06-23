Координатора "Весны" Хорошенина отпустили из отдела полиции без протокола

Координатора «Весны» Валентина Хорошенина отпустили из отдела полиции без составления протокола, сообщили представители движения. По их словам, с активиста взяли объяснения по поводу акции «Вы сами себе могилу роете».

Хорошенина задержали 23 июня на выходе из дома. В этот день «Весна» планировала провести народный сход в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Аналогичные акции проходят в этот же день в ряде городов России. «Весна» пыталась добиться согласования, но Смольный отказал им дважды.

Полиция утром 23 июня предупредила, что усиливает меры перед праздником выпускников «Алые паруса» из-за информации о «попытках проведения провокационных акций», якобы «направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе»