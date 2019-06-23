Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

23 июня, 17:35

Координатора "Весны" Хорошенина отпустили из отдела полиции без протокола

фото ЗакС политика Координатора "Весны" Хорошенина отпустили из отдела полиции без протокола

Координатора «Весны» Валентина Хорошенина отпустили из отдела полиции без составления протокола, сообщили представители движения. По их словам, с активиста взяли объяснения по поводу акции «Вы сами себе могилу роете».

Хорошенина задержали 23 июня на выходе из дома. В этот день «Весна» планировала провести народный сход в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Аналогичные акции проходят в этот же день в ряде городов России. «Весна» пыталась добиться согласования, но Смольный отказал им дважды.

Полиция утром 23 июня предупредила, что усиливает меры перед праздником выпускников «Алые паруса» из-за информации о «попытках проведения провокационных акций», якобы «направленных на дестабилизацию общественного порядка в городе»

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

23 июня, 20:08 Пикеты в поддержку политзаключенных продолжились на Малой Садовой улице

23 июня, 19:46 Сход против фабрикации дел у Гостиного двора завершен

23 июня, 19:13 Активиста задержали на сходе у Гостиного двора за плакат о пудинге

23 июня, 18:38 Еще одного пикетирующего задержали у схода против фабрикации дел в Петербурге

23 июня, 18:27 Активиста Казака задержали за одиночный пикет рядом со сходом против фабрикации дел

23 июня, 18:12 У Гостиного двора начался сход в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел

23 июня, 14:25 Координатора "Весны" задержали из-за акции с рытьем могилы

23 июня, 13:17 Полиция отпустила активистку штаба Навального Гусеву

23 июня, 12:06 Полиция задержала замглавы штаба Навального, заявившую о фальсификации подписей за Беглова

23 июня, 11:03 Координатора "Весны" Хорошенина задержали на выходе из дома

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
23 июня, 22:19 Беглов и Макаров поздравили выпускников с окончанием учебы

23 июня, 20:08 Пикеты в поддержку политзаключенных продолжились на Малой Садовой улице

23 июня, 19:56 После московского митинга против политрепрессий задержали троих

23 июня, 19:46 Сход против фабрикации дел у Гостиного двора завершен

23 июня, 19:13 Активиста задержали на сходе у Гостиного двора за плакат о пудинге

23 июня, 18:38 Еще одного пикетирующего задержали у схода против фабрикации дел в Петербурге

23 июня, 18:27 Активиста Казака задержали за одиночный пикет рядом со сходом против фабрикации дел

23 июня, 18:12 У Гостиного двора начался сход в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел

23 июня, 17:35 Координатора "Весны" Хорошенина отпустили из отдела полиции без протокола

23 июня, 17:00 В Москве начинается митинг в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел

23 июня, 16:27 Муниципал: Кандидат в мундепы пожаловался в ГИК на короткий срок работы ИКМО Светлановское

23 июня, 15:15 Песков назвал "прямую линию" с Путиным уникальным проектом   1

23 июня, 14:25 Координатора "Весны" задержали из-за акции с рытьем могилы   3

23 июня, 13:48 На жителя Хакасии завели дело о неуважении к власти за пост про губернатора

23 июня, 13:17 Полиция отпустила активистку штаба Навального Гусеву   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.