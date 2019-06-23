У Гостиного двора начался сход в поддержку Голунова и против сфабрикованных дел

В Петербурге у станции метро «Гостиный двор» стартовала акция в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Одиннадцать участников стоят с фотографиями фигурантов дела «Сети»*, супругов Милушкиных, крымских татар и других политзаключенных, вокруг них порядка 40-50 человек. Акция проходит без каких-либо лозунгов. Ими заинтересовались дежурящие рядом полицейские, переписали паспортные данные. Участники пояснили, что это не пикет, они просто стоят с фотографиями. Рядом в контрпикет встал известный гееборец Тимур Булатов, в его руках несколько плакатов, которые он меняет.

Фото: Сергей Еремеев

«Весна» пыталась согласовать на 23 июня митинг на аналогичную тему, но Смольный дважды отказал. Тогда активисты решили провести сход с фотографиями, но без лозунгов.

*“Сеть” признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Сергей Еремеев

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