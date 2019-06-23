Активиста Казака задержали за одиночный пикет рядом со сходом против фабрикации дел

Полицейские задержали активиста Вадима Казака, стоявшего в одиночном пикете недалеко от участников схода в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против уголовных дел у Гостиного двора, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Казак стоял в пикете в стороне от других участников схода. Когда полицейские вели его к автозаку, он несколько раз крикнул: «За что меня задерживают»?

Сход продолжается, с фотографиями и без лозунгов стоят порядка 15 человек. «Весна» пыталась согласовать на 23 июня митинг на аналогичную тему, но Смольный дважды отказал.

Сергей Еремеев