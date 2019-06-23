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18:27

Активиста Казака задержали за одиночный пикет рядом со сходом против фабрикации дел

фото ЗакС политика Активиста Казака задержали за одиночный пикет рядом со сходом против фабрикации дел

Полицейские задержали активиста Вадима Казака, стоявшего в одиночном пикете недалеко от участников схода в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против уголовных дел у Гостиного двора, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Казак стоял в пикете в стороне от других участников схода. Когда полицейские вели его к автозаку, он несколько раз крикнул: «За что меня задерживают»?

Сход продолжается, с фотографиями и без лозунгов стоят порядка 15 человек. «Весна» пыталась согласовать на 23 июня митинг на аналогичную тему, но Смольный дважды отказал.

Сергей Еремеев

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