Еще одного пикетирующего задержали у схода против фабрикации дел в Петербурге

Полицейские задержали еще одного участника схода против фабрикации дел у Гостиного двора, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Мужчина стоял отдельно ото всех с плакатом с критикой Владимира Путина. Его отнесли в автозак за руки и за ноги, окружающие кричали «Позор!».

Время от времени полиция объявляет в мегафон, что акция незаконна. Активисты отвечают: «Мы стоим с фотографиями, что именно мы делаем не так?». Этот вопрос полицейские игнорируют.

Сход продолжается, с фотографиями фигурантов разных дел стоят около 20 человек, еще 20-30 человек находятся рядом. Продолжает стоять в контрпикете и известный гееборец Тимур Булатов. Ранее был задержан активист Вадим Казак.

Сергей Еремеев