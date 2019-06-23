Сход против фабрикации дел у Гостиного двора завершен

Сход у Гостиного двора в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации дел завершен, участники разошлись, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

У Гостиного двора остался Николай Бояршинов, отец Юлиана Бояршинова, одного из фигурантов дела «Сети»*. Он держит в руках плакат против репрессий, в котором поздравляет выпускников с окончанием школы.

Акция прошла относительно мирно, но без задержаний не обошлось. Полицейские задержали трех человек: Вадима Казака, Алексея Соловьева за плакат о пудинге и мужчину, который стоял с плакатом с критикой Путина. Всего в акции приняли участие не менее 50 человек.

Фото: Сергей Еремеев

Сергей Еремеев

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