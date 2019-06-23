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23 июня, 19:56

После московского митинга против политрепрессий задержали троих

фото ЗакС политика После московского митинга против политрепрессий задержали троих

В Москве после завершения согласованной акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола задержали троих участников мероприятия.

Одним из задержанных стал художник и основатель арт-акции “Монстрация” Артем Лоскутов, сообщает "Дождь". Полицейские схватили его уже на выходе с огороженной территории на проспекте Сахарова, где проходил митинг. У Лоскутова был при себе плакат о полицейских, но к моменту задержания он его уже свернул. "Ко мне целенаправленно направились несколько сотрудников, взяли под руки, оттащили к автозаку, ничего не говорили, проверили содержимое сумки, карманов и посадили в автозак", - цитирует "Дождь" художника.

Также были задержаны Иоан Русаков и Константин Бонадренко. У Русакова, по данным "ОВД-Инфо", был плакат с критикой Владимира Путина. 

Троих задержанных доставили в ОВД "Красносельское". 

В Петербурге акция протеста против фабрикации дел тоже уже закончилась. Полицейские задержали трех человек: Вадима Казака, Алексея Соловьева за плакат о пудинге и мужчину, который стоял с плакатом с критикой Путина.

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