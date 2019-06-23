Пикеты в поддержку политзаключенных продолжились на Малой Садовой улице

После схода против фабрикации дел у Гостиного двора на Малой Садовой улицы начались пикеты по той же теме, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В пикетах стоят порядка 10 человек. Полиция наблюдает за порядком, проверяет у участников документы.

Ранее у Гостиного двора прошел сход, были задержаны три человека, в остальном акция прошла достаточно мирно.

Фото: Сергей Еремеев

Сергей Еремеев

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