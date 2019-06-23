Беглов и Макаров поздравили выпускников с окончанием учебы

Врио губернатора Александр Беглов выступил на празднике выпускников "Алые паруса" 23 июня. Он поздравил бывших школьников с окончанием учебы, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Особое поздравление Беглов направил выпускникам Нахимовского училища, которому исполнилось 75 лет. Также врио губернатора пожелал всем бывшим школьникам исполнения загаданных желаний. Он добавил, что Петербург нуждается в амбициозных и талантливых выпускниках. Врио губератора вспомнил о своей юности и признался, что верил в алые паруса.

Помимо Беглова на празднике выступил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Бывшие школьники Петербурга обладатели "особого генетического кода народа-победителя", заявил Макаров. Он напомнил, что от умения и трудолюбия выпускников зависит не только их жизнь, но и будущее Петербурга и России.

Праздник выпускников "Алые паруса" вновь стали отмечать в Петербурге в 2005 году. Идея мероприятия вдохновлена повестью одноименной повестью Александра Грина. В этом году выпускников на праздничном концерте ждут выступления Сергея Лазарева, Полина Гагарина и другие звезды эстрады.

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