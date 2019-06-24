"Алые паруса-2019" посетили 1,4 млн человек

Ежегодный праздник петербургских выпускников "Алые паруса", прошедший накануне, 23 июня, посетили свыше 1,4 млн человек. Подсчетами поделился с ТАСС временный градоначальник города на Неве Александр Беглов.

"Праздник собрал 1 млн 452 тысяч зрителей, в том числе на Дворцовой площади - 88 тысяч человек", - известил врио губернатора.

В прошлом году власти насчитали 1,2 млн участников мероприятия.

Накануне вечером Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили выпускников со сцены на Дворцовой площади. Макаров традиционно вспомнил о наличии у юных петербуржцев некоего "особого генетического кода народа-победителя".

Праздник выпускников "Алые паруса" вновь стали отмечать в Петербурге в 2005 году. Идея мероприятия вдохновлена одноименной повестью Александра Грина. В этом году для выпускников пели звезды российской эстрады, а на водах Невы "дебютировал" новый корабль "Россия", построенный специально для праздника.

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