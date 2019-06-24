СМИ: В ближайшие 5 лет количество бюджетных мест в вузах резко сократится

В течение ближайших пяти лет общее количество бюджетных мест в вузах России сократится на 17%, цитируют "Известия" выдержку из доклада правительства Федеральному Собранию о политике в сфере образования.

На данный момент в университетах страны насчитывается 518,4 тысяч бюджетных мест. В правительстве прогнозируют, что к 2024 году их останется 432,4 тысячи. Вместе с тем поток абитуриентов вырастет на 15%. Если в 2019 году число россиян, желающих получить высшее образование, составит 713,8 тысяч человек, то в 2024-м их станет 823,8 тысяч. Таким образом, конкурс на бюджет составит 1,9 человек на место вместо нынешних 1,4.

Между тем в докладе не говорится, отчего может столь резко сократиться количество "бесплатных" мест, однако опрошенные "Известиями" эксперты полагают, что это связано с общим уменьшением бюджетных квот в региональных вузах.