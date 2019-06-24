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9:35

СМИ: В ближайшие 5 лет количество бюджетных мест в вузах резко сократится

фото ЗакС политика СМИ: В ближайшие 5 лет количество бюджетных мест в вузах резко сократится

В течение ближайших пяти лет общее количество бюджетных мест в вузах России сократится на 17%, цитируют "Известия" выдержку из доклада правительства Федеральному Собранию о политике в сфере образования.

На данный момент в университетах страны насчитывается 518,4 тысяч бюджетных мест. В правительстве прогнозируют, что к 2024 году их останется 432,4 тысячи. Вместе с тем поток абитуриентов вырастет на 15%. Если в 2019 году число россиян, желающих получить высшее образование, составит 713,8 тысяч человек, то в 2024-м их станет 823,8 тысяч. Таким образом, конкурс на бюджет составит 1,9 человек на место вместо нынешних 1,4.

Между тем в докладе не говорится, отчего может столь резко сократиться количество "бесплатных" мест, однако опрошенные "Известиями" эксперты полагают, что это связано с общим уменьшением бюджетных квот в региональных вузах.

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12:45    
Тоже мне проблема!
Ничего страшного, пускай выпускнички поглядят на лодочку на речке и фейерверк, послушают орущих приматов на сцене Дворцовой площади, да и идут в разносчики пиццы.

9:55    
Такое количество выпускников вузов совершенно не надо России, а исключительно нужны специалисты рабочих специальностей!!!

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