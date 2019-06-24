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Новости

10:02

Авиакомпании потеряют 3 млрд рублей из-за запрета на перелет в Грузию

фото ЗакС политика Авиакомпании потеряют 3 млрд рублей из-за запрета на перелет в Грузию

Убыток российских авиакомпаний, полученный вследствие запретов перелетов в Грузию, составит порядка 2,3 - 3 млрд рублей: это сумма, которую им придется выплатить пассажирам, которые уже приобрели билеты, поделились с "Коммерсантом" осведомленные источники.

Купленными билетами не смогут воспользоваться около 150 тысяч человек, еще 25 тысяч граждан должны успеть вернуться до начала действия запрета.

Официально информацию о возможных материальных потерях в авиакомпаниях комментировать не стали, однако представители отрасли заявили, что потери неизбежны. От моратория на прямое авиасообщение с Грузией пострадают и туроператоры - за минувшие выходные поток желающих посетить страну резко снизился, однако потери в данной сфере деятельности не будут такими критичными.

Владимир Путин подписал указ о запрете на авиаперелеты в Грузию с 8 июля. Сделано это было после того, как в Грузии начались многотысячные протесты у стен парламента страны. Люди были недовольны тем, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и говорил на русском языке.

Начавшись мирно, протест вскоре перерос в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 240 человек, 80 из которых - полицейские. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне массовых протестов в Тбилиси решил уйти в отставку. Протесты продолжились и на следующие дни.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что запрет на перелеты в Грузию будет снят только тогда, когда прекратятся протесты и гражданам России ничего не будет угрожать на улицах страны.

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10:57    
Как всегда  "бомбим Воронеж", а что ещё можно было от этих ... ожидать.

10:12    
Не надо всякую чушь распространять, так как туристы вместо Грузии полетят на тех же самолётах в Сочи, Крым, Анапу и тд. Их курортные траты пойдут на развитие российской(!!!!!!!!!!!!!) тур.индустрии, на зарплаты россиянам в сфере туризма, общепита, транспорта и др., а не грузинам-шашлычникам и их ворам в законе!

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