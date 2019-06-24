Мэр Челябинска подал в отставку

Глава Челябинска Владимир Елистратов сложил с себя полномочия: сегодня, 24 июня, он написал заявление об уходе по собственному желанию, передает РИА "Новости", ссылаясь на сообщение администрации города.

"Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты его рассмотрят", - уведомила СМИ представитель гордумы, добавив, что рассмотрения заявления депутаты рассмотрят на внеочередном заседании.

Челябинские парламентарии избрали Елистратова мэром города в феврале 2019 года. Результат выборов не устроил представителей оппозиции, в связи с чем они попробовали оспорить его в суде, однако потерпели череду неудач на этом поприще.