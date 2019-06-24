Шагал подал заявление на участие в выборах губернатора Петербурга

Двадцать шестым желающим участвовать в выборах петербургского градоначальника стал 34-летний самовыдвиженец Алексей Шагал, сообщила пресс-служба Горизбиркома.

Шагал подал свои документы в субботу, 22 июня. В анкете кандидата он назвал себя писателем и общественным деятелем. В 2010 году самовыдвиженец закончил Московский государственный институт международных отношений.

Он стал самым молодым из 26 подавших заявления на участие в губернаторских выборах.

Выборы главного должностного лица Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Для участия в губернаторской кампании необходимо пройти «муниципальный фильтр»: собрать подписи 155 депутатов из 84 муниципалитетов. Самовыдвиженцам помимо этого нужно предоставить в Горизбирком подписи 76 тысяч горожан.

О том, как решают проблемы «мунфильтра» член «Единой России» Александр Беглов, идущий на выборы самовыдвиженцем, режиссер и кандидат от КПРФ Владимир Бортко, депутаты ЗакСа Борис Вишневский («Яблоко»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (выдвинут «Гражданской платформой»), а также другие кандидаты, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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