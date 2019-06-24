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11:32

"Левада-центр": Россияне уверены, что в СССР государство больше заботилось о людях

фото ЗакС политика "Левада-центр": Россияне уверены, что в СССР государство больше заботилось о людях

Подавляющее большинство (59%) опрошенных социологами "Левада-центра" россиян выразили уверенность, что во время существования Советского Союза государство оказывало большую поддержку своим гражданам, информирует "Интерфакс". Ещё 39% респондентов сообщили о том, что для периода СССР характерно было постоянное улучшение жизни людей.

Помимо прочего 46% опрошенных заявили, что в советское время отсутствовали межнациональные конфликты, а 43% отметили стабильное развитие экономики и отсутствие безработицы.

Однако 24% россиян, живших в СССР, помнят о постоянных очередях за продуктами в магазинах и общий дефицит, 17% рассказали об изолированности государства из-за "железного занавеса" и невозможности выехать за границу.

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12:48    
Антисоветчики 80-х годов сегодня сидят в правительстве и администрации президента.
Всё закономерно.

12:13    
В 70-80-е годы все внешние и внутренние антисоветчики и антикоммунисты со всех площадок и СМИ орали взахл[цензура], что СССР в застое...Помните? И это при ежегодном росте ВВП в 3%, массовом строительстве АЭС, ГЭС, бесплатного жилья, школ, детсадов, пионер лагерей, курортов и санаториев и тд. а сейчас, к примеру, ежегодный рост ВВП Германии 0,8%...и все этим гордятся... Вперёд в СССР! Даёшь Советскую власть!!!!!

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