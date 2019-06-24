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11:40

Матвиенко согласна войти в команду Беглова, оставаясь в Совете Федерации

фото ЗакС политика Матвиенко согласна войти в команду Беглова, оставаясь в Совете Федерации

Врио губернатора Александр Беглов провел встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, во время которой обратился к ней с деловым предложением. Чиновник, сославшись на тяжесть проблем, которые нужно решать в городе, предложил ей действовать сообща, передает ТАСС.

"Сегодня масштабные задачи перед городом, которые поставил президент. Без сильной команды решать их трудно. Я бы предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации", - приводятся его слова.

Беглов в ходе своей предвыборной кампании пообещал внести имя третьего человека в государстве в список кандидатур на должность представителя Петербурга в верхней палате Федерального собрания. Матвиенко ответила согласием.

"Спасибо за предложение, служить городу - великая честь. Я уверена, что мы сможем "двойной тягой" сделать многое для города. Для меня это возможность дальше послужить городу", - призналась женщина.

Матвиенко возглавляет Сенат с 2011 года. До того в течение восьми лет она была петербургским губернатором.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:35    
Это означает, что те, кто будут голосовать на выборах за ложного самовыдвиженца Беглова,
одновременно будут голосовать за воровку Матву.

Страница 1-ая (всего: 1)
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