Задержанным за плакаты о Путине и пудинге вменяют организацию несанкционированного мероприятия

Петербургским активистам Александру Васильеву и Алексею Соловьеву, вышедшим 23 июня к Гостиному двору на акцию в поддержку политзаключенных, вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в Группе помощи задержанным.

Васильева задержали в самом начале схода у Гостиного двора. Полиции не понравился лозунг на его плакате, обвиняющий Путина во лжи и узурпации. Активиста несли к автозаку за руки и за ноги.

Соловьев был задержан примерно через час. Он развернул плакат с надписью «Пудинг лор». Полицейские долго думали, что делать с пикетчиком. Они переписали его паспортные данные, несколько раз подходили к нему и фотографировали плакат, но впоследствии объявили в мегафон, что акция Соловьева незаконна. Активист свернул плакат и начал отходить, но это его не спасло. Полицейские догнали пикетчика и препроводили в автозак.

Оба активиста были доставлены в 28 отдел полиции и провели там ночь. Третьего задержанного, акциониста Вадима Казака, который заковал себя в деревянные кандалы на выходе из метро «Гостиный двор», отпустили уже вечером 23 июня.

Напомним, у Гостиного двора состоялся народный сход в поддержку политических заключенных. Акция была приурочена к всероссийской кампании против репрессий. В Петербурге митинг на эту тему отказались согласовывать в центре города региональные власти.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.