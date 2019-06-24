У Роспотребнадзора возникли претензии к грузинскому вину

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором говорится о значительном понижении качества грузинского вина, которое "едет" в Россию. По подсчетам сотрудников ведомства, за прошлый год "южный сосед" в общей сложности попытался безуспешно завезти в Россию "не дотягивающее" до должных стандартов вино в количестве 203 тысяч литров. Этот показатель вырос с 2014 года почти в три раза.

"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации", - утверждается в тексте официального документа.

Отметим, что интерес к грузинскому вину возник на фоне уличных протестов против российской политики, продолжающихся в настоящее время в Тбилиси. Увидев в этом антироссийские происки и провокации западных стран, президент Владимир Путин запретил совершать полеты в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля.

В 2006 году, во время очередного обострения во взаимоотношениях обеих стран, Россия вводила полный запрет на ввоз грузинских вин.