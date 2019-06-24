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Новости

12:51

У Роспотребнадзора возникли претензии к грузинскому вину

фото ЗакС политика У Роспотребнадзора возникли претензии к грузинскому вину

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором говорится о значительном понижении качества грузинского вина, которое "едет" в Россию. По подсчетам сотрудников ведомства, за прошлый год "южный сосед" в общей сложности попытался безуспешно завезти в Россию "не дотягивающее" до должных стандартов вино в количестве 203 тысяч литров. Этот показатель вырос с 2014 года почти в три раза.

"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации", - утверждается в тексте официального документа.

Отметим, что интерес к грузинскому вину возник на фоне уличных протестов против российской политики, продолжающихся в настоящее время в Тбилиси. Увидев в этом антироссийские происки и провокации западных стран, президент Владимир Путин запретил совершать полеты в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля.

В 2006 году, во время очередного обострения во взаимоотношениях обеих стран, Россия вводила полный запрет на ввоз грузинских вин.

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15:29    
Пьянство - добровольное сумасшествие. Не пейте - голова будет лучше работать и такие дурацкие проблемы не будут волновать. Кроме этого достаточно сложностей. Мне лично глубоко наср.ть что там бодяжат, не вложил ни копейки в обогащение виноторговцев.

15:24    
15:10. Вы думаете грузинское вино "Вазис у бани" лучше, что ли? Вот на хрена нам русским этот грузин Вазис, да ещё у бани???

15:10    
15:04 )) Похоже это не грузинское , а чисто отечественное изобретение, при том в отношении ко всем.

15:04    
15:01. Вы думаете грузинское "Минассали" нужное вино для россиян?

15:01    
Качество крымских вин, да и в целом отечественных, продаваемых для общего употребления, можно охарактеризовать одним словом-пойло.Похоже и к грузинским сейчас закроют доступ. Как надоела эта постоянная игра в войнушку.

14:31    
Непонятно зачем Россия экспортирует грузинское вино, если своего полно, одна "Массандра" чего стоит, девать некуда и качество не хуже грузинского! Что это за благотворительность со стороны России или опять коррупция?

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