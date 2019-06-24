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13:06

В Парнасе появился бюст Цезаря, оплакивающего отсутствие там инфраструктуры

фото ЗакС политика В Парнасе появился бюст Цезаря, оплакивающего отсутствие там инфраструктуры

Гипсовый бюст плачущего римского императора Гая Юлия Цезаря установил в окрестностях петербургского густонаселенного района Парнас уличный художник Loketski. Фотографиями он поделился у себя в Instagram.

"Римская Империя была Великой ещё и потому, что приносила в провинцию инфраструктуру - дороги, водопровод, организацию общественных пространств (туалеты, бани, форумы). Цезарь смотрит на Парнас и у него нет слов. Всё, что сделано для 70 тысяч жителей района, - просто слёзы!", - описал свое "детище" Loketski.

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Фото: Instagram Loketski

Он уточнил, что гипсовую голову императора приобрел в арт-магазине и водрузил её на один из многочисленных бетонных блоков, раскиданных по всему Парнасу. Своим творением он апеллирует к работе "коллеги по цеху" Марселя Дюшана, художника, некогда стоявшего у истоков дадаизма и сюрреализма.


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