Росгвардия потратит 7 млн рублей на баллоны со слезоточивым газом

Руководимое генералом Виктором Золотовым военно-охранное ведомство - Росгвардия - собирается потратить 7 млн рублей на приобретение баллонов со слезоточивым газом. Соответствующий тендер обнаружило издание "МБХ медиа" на портале госзакупок.

Всего Росгвардия нуждается в 3500 баллонов разной ёмкости. Они представляют собой "аэрозольные распылители для государственных военизированных организаций" с натуральным экстрактом жгучего перца.

В минувшем мае ведомство уже приобретало 3300 аналогичных баллонов для своих подразделений в Екатеринбурге и Балашихе.

Также ранее Росгвардия закупалась наручниками "Нежность" и стреляющими электрошокерами-дубинкаим.