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Новости

14:37

Путин продлил действие продовольственного эмбарго до 2024 года

фото ЗакС политика Путин продлил действие продовольственного эмбарго до 2024 года

Глава государства подписал указ о продлении до 31 декабря 2020 года действия продуктового эмбарго, введенного в России в 2014 году в ответ на западные санкции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции в отношении России в июле 2014 года из-за присоединения Крыма и роли РФ в украинском кризисе. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось. В ответ власти РФ в августе 2014 года ввели продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

В 2015 году Путин подписал еще один указ, согласно которому все "санкционные" товары, попадающие в Россию, должны уничтожаться.

Так, был запрещен ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

В феврале 2019 года российская таможня предложила расширить список запрещенных к ввозу продуктов, включив туда консервы из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов, яйца, мед, джемы, фруктовые пюре и соки. С критикой инициативы выступил Минсельхоз. 

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15:30    
Ничего западного нам не надо! Всё у нас есть - водка "Столичная" заледеневшая из морозильника, огурцы малосольные, груздики в сметане! Больше ничего и не надо для счастья и здорового питания! Хотя пивка питерского с утра тоже не помешает!

15:05    
Будем давиться своим, видимо в этом главный наш патриотизм.А вот интересно, чем они там  фуршетятся.

14:57    
и только в этом я и согласен

14:48    
Путин-молодец! Око за око, зуб за зуб! Всё правильно!

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