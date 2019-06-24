Пудинг – нельзя, репрессированных - можно

Движение «Весна» и либертарианцы 23 июня провели в Петербурге акцию в поддержку политзаключенных. Чтобы не провоцировать полицию, они вышли без лозунгов и плакатов, только держали в руках фотографии фигурантов громких политических дел. Полиция долго не могла определиться, разгонять эту акцию или нет. В итоге тех, кто был с фото, оставили, а тех, кто принес с собой лозунги, задержали. Не пощадили даже парня с плакатом «Пудинг ЛОР».

Если оппозиционные активисты объявляют «народный сход», как правило, это означает, что людей приглашают на несогласованную акцию. Движению «Весна», планировавшему 23 июня провести в Петербурге митинг в рамках всероссийской кампании против политрепрессий, акцию согласовать, действительно, не удалось. Молодые активисты предложили Смольному едва ли не десяток вариантов мест проведения мероприятия, но все они были отвергнуты. Чиновники хотели, чтобы мероприятие по столь невеселой теме в день праздника выпускников проходило в глухом Удельном парке.

«Весна» дала понять, что проведет свою акцию в любом случае. Позже представители движения уточнили, что выйдут к Гостиному двору без лозунгов и символики, чтобы их сход нельзя было признать за политическое мероприятие. Петербургское управление МВД, в свою очередь, утром 23 июня заявило «о возможных попытках проведения провокационных акций» в день «Алых парусов».

В урочный час у Гостиного двора были и активисты, и полицейские с росгвардейцами, но первой в игру вступила третья сила. Известный городской борец с либералами и представителями меньшинств Тимур Булатов поднял плакат «Я за всех хороших. Против всех плохих». Под плохими, судя по коллажу, подразумевались движение «Весна» и представители ЛГБТ-сообщества.

Через минуту плакат поменялся. Теперь активист негодовал из-за журналиста Ивана Голунова. Вероятно, Булатов последний человек в стране, который верит, что расследователь «Медузы» занимался сбытом наркотиков.

Участники «Весны» и либертарианцы не заставили себя долго ждать. Выстроившись в ряд, они достали фотографии фигурантов политических дел: координатора псковской «Открытой России» Лии Милушкиной, пензенских анархистов Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского, крымского режиссера Олега Сенцова и других. Постепенно к ним подходили все новые люди с портретами политзаключенных. Один из участников акции держал фотографию арестованных крымских татар. Когда у него спросили, кто изображен на снимке, он ответил, что это фигуранты дела «Сети»*.

- У вас же под фотографией написано про крымскую солидарность, - заметил прохожий.

- Извините, ошибся.

Других подобных инцидентов не было. Активисты в целом достаточно грамотно рассказывали интересующимся о людях, запечатленных на их плакатах.

Первым задержали художника Вадима Казака. Он еженедельно проводим перформансы в людных местах, устраивает сценки на политические темы в рамках проекта «Освободим Петербург». На сей раз Казак заковал себя в самодельные деревянные колодки. Подоспевшие полицейские прямо в таком виде отвели его автозак. Действиям полиции художник не сопротивлялся, но громко кричал: «Люди, за что меня задерживают?»

Казака отпустили тем же вечером. Позже он рассказал ЗАКС.Ру, что непосредственно перед задержанием с ним разговаривал заместитель начальника ГУ МВД Дмитрий Баранов, заявивший, что у художника от колодок посинели и опухли руки.

- В отделе полиции представитель ГУ МВД сказал мне, что мои колодки – это наглядная агитация, а я нарушил правила одиночного пикетирования, - вспомнил активист.

По словам Казака, позже «легенда» поменялась. Художнику сообщили, что его задержали, чтобы оказать медицинскую помощь и даже вызвали скорую, от услуг которой акционист отказался. Тем не менее, отпустили его с протоколом о доставлении на руках, в котором говорится, что Казака задержали по жалобе неизвестного гражданина, зарегистрированной в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП).

Вторым задержанным был активист Александр Васильев, развернувший двуручник с нелицеприятными надписями о президенте Владимире Путине. Хозяин транспаранта дался полиции не так просто. Его долго тащили к автозаку за руки и за ноги. В это время на перекрытом участке Невского проспекта уличный ансамбль исполнял хиты групп «Танцы минус» и «Браво», а выпускники все больше подтягивались к центру города для участия в празднике. Задержания активистов, наряд полицейских с мегафоном и росгвардейцы, ожидающие своего часа у автозаков, привлекали внимание больше, чем уличный поп-рок-концерт. Толпа у Гостиного двора росла. В этих условиях полицейские то приказывали активистам с фотографиями разойтись, называя их акцию незаконной, то переставляли шеренгу молчаливых участников перформанса так, чтобы они не мешали проходу. Меняющиеся требования озвучивала девушка-полицейский, единственная в наряде.

Пока полиция двигала ряды людей с фотографиями, у Гостинки появился активист Алексей Соловьев с плакатом «Пудинг ЛОР».

Люди вокруг разделились на желающих сфотографироваться с этим парнем и желающих рассказать ему, как надо жить. Ради дискуссии с автором дерзкого лозунга прервал свой контрпикет Тимур Булатов. Но в основном реакция у людей была одобрительной. Кто-то спросил, не истек ли срок годности у пудинга.

Если у прохожих лозунг вызвал восторг и возмущение, то у полицейских – оторопь. Они несколько раз подходили к Соловьеву, то разъясняли ему его права, то фотографировали – на разные телефоны – плакат. Наконец, они все-таки решили задержать активиста. Девушка-полицейская объявила в мегафон, что акция незаконна. Парень свернул плакат и начал отходить в сторону, но стражи порядка все равно догнали его и довели до автозака.

После того, как увели Соловьева, внимание общественности переключилось на появившуюся у Гостиного двора художницу Елену Осипову. Она принесла с собой картину-плакат в поддержку арестованных лидеров ингушского протеста. Ее работу фотографировали случайно проходившие мимо молодые ингуши. Следом пришли полицейские и потребовали у художницы документы. «Давайте-давайте, бабушку теперь арестовывайте», - подбадривали их в толпе. Кто-то хлопал. Кто-то кричал: «Бабуля – молодец». Полицейские никак не реагировали на насмешки. Осипову они попросили только отойти немного в сторону от выхода из метро.

- Буквально на 10 метров. Тогда все ваши поклонники последуют за вами, и мы не будем препятствовать движению населения, - обратился полковник, который вел переговоры с художницей-пенсионеркой.

Когда акция «Весны» подошла к концу и площадь у Гостиного двора окончательно захватили праздновавшие выпускники, у подземного перехода встал в одиночный пикет Николай Бояршинов, отец петербургского анархиста Юлия Бояршинова, обвиняемого по делу «Сети».

Бояршинов-старший держал в руках коллаж с фотографиями сына и его предполагаемых подельников, а также поздравление выпускникам:

«Хочу пожелать, чтобы у них была возможность самим распоряжаться своей судьбой. Чтобы их будущее не сломали те, кто подбрасывает наркотики, оружие и другие «вещдоки».

*«Сеть» признана террористической организации и запрещена на территории Российской Федерации.

Сергей Еремеев

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