Реставрация и капремонт многоквартирных домов-памятников начнется в Петербурге в 2021 году

На встрече в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры чиновники обсудили рабочие моменты, связанные с реставрацией петербургских многоквартирных домов-памятников. В городе на Неве их сохранилось 14,4% (1,9 тысяч) от общего количества по России.

В 2021 году планируется приступить к работам по реставрации первых домов, являющихся объектами культнаследия. Ожидается, что в рамках программы за 10 лет будут полностью "обновлены" 25-30 зданий.

К памятникам необходимо крайне бережное отношение, предполагающее серьёзную финансовую и организационную нагрузку. Сперва необходимо разработать проектную документацию с привлечением лицензированных подрядчиков и аттестованных специалистов, после - оплатить услуги научного руководства, авторского и технического надзора, и только потом приступать к самим работам.