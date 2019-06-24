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15:27

В Петербурге кратно падает количество частных вузов

фото ЗакС политика В Петербурге кратно падает количество частных вузов

За последние пять лет в Петербурге стало почти в пять раз меньше частных вузов, осуществляющих легальную деятельность, пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета ректоров Петербурга и Ленобласти Алексея Демидова.

"Пять лет назад было 49 негосударственных вузов в Петербурге, имеющих действующую лицензию и аккредитацию, теперь их восемь или девять, в зависимости от того, как считать Духовную академию", - рассказал он.

При этом, по имеющейся статистике, государственных институтов и университетов тоже не прибавляется. Основная причина - слияние различных учебных заведений. На сегодняшний день их насчитывается 43.

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18:36    
15:35 "одни бесполезные балаболы!"
Ты один из них.

16:33    
У них хоть помещения были? Или дипломы изготавливались на дому?..

15:35    
Хорошая новость! В Ленинграде в Советское время было всего 28 вузов, готовивших прекрасных специалистов и работавших по всему СССР! Совсем недавно в Питере было 83 вуза, штамповавших в основном д[цензура]ов никому ненужных! Лучше меньше, да лучше! Да ГПТУ надо возрождать, а то работать совсем на Руси стало некому, одни бесполезные балаболы!

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