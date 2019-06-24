В Петербурге кратно падает количество частных вузов

За последние пять лет в Петербурге стало почти в пять раз меньше частных вузов, осуществляющих легальную деятельность, пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета ректоров Петербурга и Ленобласти Алексея Демидова.

"Пять лет назад было 49 негосударственных вузов в Петербурге, имеющих действующую лицензию и аккредитацию, теперь их восемь или девять, в зависимости от того, как считать Духовную академию", - рассказал он.

При этом, по имеющейся статистике, государственных институтов и университетов тоже не прибавляется. Основная причина - слияние различных учебных заведений. На сегодняшний день их насчитывается 43.