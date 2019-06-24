Максим Шевченко разоблачит кандидатов, заподозренных в связях с Кремлем

Публицист и общественно-политический деятель Максим Шевченко, ранее заявивший о своей личной готовности помогать всем соперникам власти на сентябрьских выборах, расширил свою позицию по данному вопросу. Поскольку, рассудил он на собственном YouTube-канале, подставных, "мурзилочных" кандидатов обычно избежать не получается, то при малейшем подозрении на несамостоятельность того или иного кандидата от левых сил Шевченко намерен во всеуслышание об этом рассказать.

"В тех регионах, где я лично заподозрю как свободный человек, что существует сговор с действующей властью в лице губернатора, партией "Единая Россия", закулисный сговор с курирующими выборы сотрудниками администрации президента, там я буду называть вещи своими именами, называть имена и фамилии. Такой сговор позорит не только левое движение, но и всю политическую борьбу", - заявил Шевченко.

По его словам, левые силы должны быть "авангардом политической борьбы в России" ввиду того, что КПРФ - единственная системная партия, которая "хотя бы на словах заявляет оппонирование" современному режиму. Договоренности могут заключаться и в пассивной форме: например, привел пример журналист, иногда без объяснения внятных причин снимаются с выборов самые яркие кандидаты.

Проблема, поднятая Шевченко, весьма наглядно проявляется в Москве: там "Единая Россия" не выдвинула на выборы в городскую думу ни одного кандидата. Оппозиционеры практически в один голос уверяют общественность, что все единороссы "замаскировались" под самовыдвиженцев.