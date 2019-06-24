Пост главреда радиостанции "Говорит Москва" достался журналисту Роману Бабаяну

Российский журналист Роман Бабаян занял кресло главного редактора радиостанции "Говорит Москва", пустовавшее после смерти Сергея Доренко. О назначении сообщил он сам у себя в Telegram-канале.

"Я действительно с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции „Говорит Москва“. Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит", - поделился журналист.

Редакция о своем новом руководителе узнала аналогично из его сообщения.

"Генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов сообщил, что Бабаян будет представлен коллективу во вторник, 25 июня", - уточняется в Telegram-канале радиовещательной точки.

Роман Бабаян - тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр", лауреат премии ТЭФИ.

Сергей Доренко умер 9 мая в Москве в возрасте 59 лет. Он попал в аварию на мотоцикле, потеряв сознание. Причиной смерти медики назвали разрыв аневризмы грудной аорты. Его прах захоронили на Троекуровском кладбище.