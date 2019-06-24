В знак солидарности с активистами Шиеса ярославцы объявили свою "экобессрочку"

Группа политически активных жителей Ярославля решила своим примером повторить продолжающуюся акцию "бессрочного протеста", которую с апреля ведут на железнодорожной станции Шиес и в Архангельске протестующие против строительства мусорных полигонов на севере России.

Теперь в течение двух часов каждого вечера активисты будут стоять на Красной площади Ярославля и демонстрировать поддержку защитникам Шиеса, говорится в их паблике "ВКонтакте". "Бессрочка" стартовала 22 июня.

Прохожим участники экологического движения раздают значки и наклейки, а также рассказывают о происходящем на Шиесе.

Отметим, что в середине июня тяжелую строительную технику отогнали от "проблемной" станции. Активисты со всей Архангельской области продолжают дежурить в палаточном лагере возле места постройки планируемого полигона и мало доверяют официальной информации. Ранее они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, но в ходе его "прямой линии" с населением ролик стране не показали.

Фотография: сообщество "ЭкоБессрочка Ярославль"

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