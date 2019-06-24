Миненко поручил ТИКам "личный жесткий контроль" за ИКМО

Горизбирком провел совещание, в котором приняли участие представители территориальных и муниципальных избирательных комиссий. Ключевой темой дискуссии стали жалобы на бездействие ИКМО, которых насчитали более двух сотен. В связи с массовостью этого явления председатель ГИК Виктор Миненко раздал строгие распоряжения. На то, чтобы, наконец, привести муниципальную кампанию в соответствие с законодательством, он дал всем ответственным лицам 24 часа.

"Нужно навести порядок и вывести избирательную кампанию в штатный режим. Все документы должны быть представлены в Горизбирком. Даю всем сутки", - сказал Миненко, поручив ТИКам взять ситуацию "под личный жесткий контроль".

За это время муниципалитетам придется официально обнародовать дату назначения выборов, которую некоторые из них умудрялись утаивать по две недели. К проблеме также подключили полицейских, которые будут следить за соблюдением нового специального графика ИКМО: комиссии должны быть доступны 8 часов в день, без выходных и до последнего посетителя.

Строгость мер объясняется тем, что у кандидатов, жаловавшихся на сокрытие муниципалами даты выборов, для того, чтобы быть зарегистрированными, остались считанные дни.

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