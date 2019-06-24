Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

17:30

Суд отказал в иске «Воин-В» к градозащитникам на 3,5 млн рублей

фото ЗакС политика Суд отказал в иске «Воин-В» к градозащитникам на 3,5 млн рублей

Кировский районный суд не удовлетворил иск строительной компании «Воин-В» предпринимателя Олега Глущенко о возмещении ущерба к градозащитникам. Сумма требований составляла 3,5 млн рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

В числе градозащитников Наталья Баланюк, Николай Лаврентьев, Илья Попов и Владимир Чернышёв. От требований к последнему «Воин-В» решил отказаться. Адвокат строительной компании ходатайствовала об уточнении исковых требований: поделить сумму исковых требований между тремя градозащитниками. Суд ходатайство удовлетворил.

Сторона ответчика ходатайствовала о привлечении к делу доказательств. Это ходатайство суд также удовлетворил.

Адвокат от строительной компании настаивала на том, что ответчики являются «профессиональными градозащитниками» и якобы злоупотребляли своими правами. Из-за их действий «Воин-В», как утверждает истец, потерял сначала дольщика, а затем выплачивал неустойку за простой техники. Ответчики заявили, что имели право судиться за соблюдение своих прав и защиту культурного наследия.

Напомним, конфликт между «Воин-В» и градозащитниками начался в 2012 году. Тогда компания начала строительство в квартале 2А Ульянки у парка Александрино. Местные жители выступили против работ. «Воин-В» пришлось отменить несколько своих планов. В частности, за простой техники и выплату дольщику, отказавшемуся от контракта.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:41 Задержанного у Гостиного двора активиста из суда вернули в полицию

20 июня, 13:41 Петербургский суд отклонил апелляцию по делу о вытоптанных газонах на акции протеста

20 июня, 10:43 Коллегия петербургского Горсуда не захотела отводить себя в процессе о вытоптанных газонах

13 июня, 20:03 «Московская ведьма» уточнила исковые требования к Милонову

11 июня, 17:45 В Горсуде вынесли разные решения по двум похожим делам задержанных на Первомае

11 июня, 16:00 Активисту удалось отсудить у МВД 50 тысяч рублей за своё немотивированное задержание

10 июня, 15:40 Петербургскую активистку освободили от штрафа за одиночный пикет в поддержку фигурантов дела “Сети”*

6 июня, 14:15 Обвиняемых в поджоге офиса ФАН отпустили из СИЗО

6 июня, 13:29 На задержанного во время Первомая петербургского фотографа составили протокол

5 июня, 11:40 Суд отложил рассмотрение иска гендиректора «Воин-В» к Резнику и СМИ из-за замены юрлиц ответчиков

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:33    
Это хорошо. Законы надо соблюдать, в том числе и Глущенко. Интересно, откуда взялся в СПб этот наглый господин? Не земляк ли он ВИМ?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
18:13 Беглов поручил КГИОП жестче работать с нерадивыми владельцами домов-памятников

18:12 Под Новгородом нашли останки 400 людей, расстрелянных немцами в годы ВОВ

17:41 Задержанного у Гостиного двора активиста из суда вернули в полицию

17:36 Беглов собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, но останавливаться не намерен   1

17:31 Миненко поручил ТИКам "личный жесткий контроль" за ИКМО

17:30 Суд отказал в иске «Воин-В» к градозащитникам на 3,5 млн рублей

17:08 Вишневский нашел «склад агиток» Беглова в муниципалитете «Северный»

17:03 Kinodanz в суде отказалась от иска в 1 млн рублей, поданного к BadComedian

16:58 В знак солидарности с активистами Шиеса ярославцы объявили свою "экобессрочку"

16:35 Пост главреда радиостанции "Говорит Москва" достался журналисту Роману Бабаяну   1

16:20 Муниципал: Самовыдвиженцы из МО «Екатерингофский» только через 2 недели узнали о назначении выборов

16:20 Житель Нового Уренгоя записал видеообращение с угрозами мэру

15:54 Максим Шевченко разоблачит кандидатов, заподозренных в связях с Кремлем   1

15:27 В Петербурге кратно падает количество частных вузов   2

15:12 Реставрация и капремонт многоквартирных домов-памятников начнется в Петербурге в 2021 году

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.