Задержанного у Гостиного двора активиста из суда вернули в полицию

Куйбышевский районный суд вечером 24 июня вернул в 28 отдел полиции на доработку материалы дела активиста Александра Васильева, которого днем раньше задержали у Гостиного двора за критикующий Владимира Путина плакат, сообщил ЗАКС.Ру член Группы помощи задержанным Александр Миронов.

По словам Миронова, Васильева из здания суда вернули в полицейский отдел, где он уже провел почти сутки. Его дело суд рассмотрит 25 июня.

Заседание по делу другого задержанного у Гостинки Алексея Соловьева перенесли на 1 июля для явки свидетелей-полицейских. Соловьев попал в автозак за плакат «Пудинг ЛОР».

Напомним, 23 июня у Гостиного двора состоялась акция в рамках всероссийской кампании в поддержку политзаключенных. В Петербурге было задержано три активиста, которые, как посчитала полиция, нарушили правила одиночного пикетирования. Помимо критика Путина и человека с плакатом о пудинге, был задержан художник Вадим Казак, «заковавший» себя в деревянные колодки. Его отпустили вечером того же дня.