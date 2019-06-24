Под Новгородом нашли останки 400 людей, расстрелянных немцами в годы ВОВ

Более 400 тел убитых в Великую Отечественную войну людей обнаружили в Жестяной Горке Новгородской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местное управление Следственного комитета.
Вместе с сотрудниками силового ведомства поиски ведут военнослужащие.
"Много детей. В земле есть личные вещи, например, зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды", - сообщил агентству источник в СК.
Идентификация найденных тел пока не представляется возможной.
В деревне Жестяная Горка в первой половине 1940-х годов немецкие захватчики расстреляли свыше 2,6 тысяч человек. Когда поиски останков на территории населенного пункта полностью завершат, здесь должен будет появиться мемориал памяти жертв оккупации.