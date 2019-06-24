Заведенное на экс-координатора краснодарской "Открытой России" уголовное дело вернули следователю

Следственный комитет по Краснодарскому краю не стал утверждать обвинение по уголовному делу о работе в "нежелательной организации", возбужденному в отношении экс-координатора местного отделения движения "Открытая Россия" Яны Антоновой: материалы возвращены следователю, поделился с "МБХ медиа" адвокат "Правозащиты Открытки" Александр Валявский.

"Для устранения каких нарушений материалы дела возвращены следователю, не уточняется. Постановление нам само еще не предъявили, мы его не видели. Нарушения - мы предполагаем, что это по нашему заявлению", - уточнил Валявский.

Например, продолжил адвокат, было нарушено право Антоновой на защиту, так как ему не позволили подробно изучить материалы дела и не предоставили достаточного для этого времени.

"Есть такая надежда, что здравый смысл проявят руководители, и прокурор даст правильные указания, и дело в суд не направят", - подытожил Валявский.

Антоновой, среди прочих сотрудников экс-движения, было предъявлено обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организации - статья 284.1 УК РФ, наказание по которой составляет до 6 лет заключения.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Дело в том, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Между тем весной на её базе была учреждена одноименная общественная организация.