В разных частях Петербурга организовали десятки пикетов в поддержку сестер Хачатурян

24 июня в 18-00 во всех районах Петербурга одновременно стартовали одиночные пикеты солидарности с Марией, Ангелиной и Крестиной Хачатурян. В акции участвует несколько десятков человек. По словам организаторов, активисты стоят почти у всех станций петербургского метро.

Акции солидарности с сестрами Хачатурян вечером 24 июня проходят одновременно в разных странах мира. К кампании присоединились, в частности, активисты из Армении, Финляндии, Испании, Германии, Польши и других государств.

Главное требование пикетирующих – признать, что сестры совершили вынужденную самооборону, и освободить их от уголовного наказания.

Напомним, летом 2018 года в Москве Мария, Ангелина и Крестина убили своего отца Михаила Хачатуряна. Позже сестры объяснили, что отец несколько лет издевался над ними и принуждал к действиям сексуального характера. Их задержали 27 июля, а 2 августа взяли под арест. Через два месяца сестер выпустили из СИЗО. Защита девушек считает случившееся необходимой самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Фотографии предоставлены участницами акций

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