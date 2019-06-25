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9:32

Минтранс повысит тариф "Платона" с 1 июля

фото ЗакС политика Минтранс повысит тариф "Платона" с 1 июля

Начиная с 1 июля текущего года плата по тарифу госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр, передает РИА "Новости". Стоимость передвижения крупногабаритных фур и дальше продолжит увеличиваться: до 2,2 рублей в 2020 году и до 2,35 рублей в 2021-м.

"Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет", - приводит агентство выдержки из послания Минтранса.

На данный момент тариф "Платона" составляет 1,9 рублей за километр. Правительство решило, что индексация взимаемой с дальнобойщиков пошлины должна проводиться ежегодно с 1 июля на уровень накопленной инфляции. В 2018 году, между тем, повышение тарифного плана было отложено.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузными автомобилями федеральным автодорогам России.

Начиная с 2015 года - года ввода системы в эксплуатацию - водители её периодически саботируют. В 2016 году массовые митинги дальнобойщиков привели к тому, что правительство не стало повышать тариф за проезд до 3,06 рубля за километр пути. В итоге в марте 2017 года тариф был увеличен на 25%, до 1,91 рубля. В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому порог штрафа за неоплату проезда через "Платон" поднимается до 20 тысяч рублей.

Оператором системы является компания "РТ-инвест", частично принадлежащая Игорю Ротенбергу и ежегодно получающая 10 млрд рублей государственных средств. 

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