"Сгинул Цезарь": Неизвестные украли бюст плачущего по Парнасу императора

C территории Парнаса неизвестные украли арт-объект, автором которого является петербургский социальный художник Loketski: накануне, 24 июня, он водрузил бюст плачущего римского императора Гая Юлия Цезаря на торчащий из земли бетонный блок, объяснив слезы императора отсутствием благоустройства в густонаселенном районе.

Инсталляция носила название "Красоту спасет Рим". Комментируя цель появления императора, он пояснил, что даже в Древнем Риме инфраструктура была лучше, а сейчас - "Цезарь смотрит на Парнас, и у него нет слов. Всё, что сделано для 70 тысяч жителей района, - просто слёзы!".

Пользователи соцсетей сообщили, что уже к вечеру голову императора унесли в неизвестном направлении.

"Ну вот и сгинул Цезарь", - констатировали пропажу жители Парнаса.