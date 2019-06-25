Роспотребнадзор забраковал все городские водоёмы

Специалисты Роспотребнадзор взяли новые, июньские, пробы жидкости из городских водоёмов и пришли к неутешительным выводам: качество воды не соответствует никаким санитарно- гигиеническим нормам.

Согласно данным последнего исследования, забракованными оказались даже те пляжи, где раньше купаться можно было, а именно - пляж "Ласковый" в Солнечном и Колонистский пруд в Пушкине.

Помимо прочего, случайное употребление такой воды может привести к заражению паразитами, инфекционными заболеваниями, острым кишечным отравлениям, гепатиту А.