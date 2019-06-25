В ТИК №8 подозревают, что кто-то мог распылить перцовый баллончик

Сотрудники ТИК №8 Петербурга внезапно почувствовали першение в горле утром 25 июня. У них началось слезотечение и насморк, сообщили в комиссии ЗАКС.Ру.

По словам сотрудницы территориальной комиссии, никакого запаха не было. Был ли это перцовый баллончик или что-то другое, сотрудники ТИК не знают. Подозреваемых также нет. О происшествии сообщили в полицию, уточнила сотрудница комиссии.

Она добавила, что в настоящий момент помещение проветрено и работа продолжается в штатном режиме. Все относящиеся к ТИКу ИКМО находятся в другой части здания - там никто першение в горле и другие симптомы не ощущал, рассказала сотрудница территориальной комиссии.

Отметим, к ТИК №8 относятся ИКМО муниципальных округов «Ломоносовское», «Петергоф» и «Стрельна».