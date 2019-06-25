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11:48

Проведшего два года в колонии за пост в соцсети активиста снова задержали

фото ЗакС политика Проведшего два года в колонии за пост в соцсети активиста снова задержали

Активиста Владимира Тимошенко, приверженца националистических взглядов, задержали в Петербурге люди, назвавшие себя сотрудниками управления ФСБ по Великому Новгороду, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Он ссылается на известного адвоката Виталия Черкасова, ранее защищавшего Тимошенко, который раньше уже лишался свободы за активность в интернете.

"Запретили звонок жене и мне. Сейчас к супруге Тимошенко домой приехали эти самые оперативники ФСБ, опрашивают ее по очень старому посту мужа во ВКонтакте. Интересно, что он был опубликован еще раньше, чем тот, за который Владимир два года провел в колонии", - рассказал адвокат.

Представители силовой службы дали понять, что националисту инкриминируются публичные призывы к экстремизму (статья 280 УК). Черкасов предполагает, что чекисты проведут обыск в доме у Тимошенко.

В конце 2017 года за диктовку якобы экстремистских постов по телефону для страницы "ВКонтакте" Тимошенко получил от судьи Красногвардейского районного суда Петербурга 2 года колонии строгого режима по части 1 статьи 282 УК РФ. Тимошенко направил жалобу в ЕСПЧ. В мае 2019 года Кисловодский горсуд снял с него судимость в связи с частичной декриминализацией вменяемой ему уголовной статьи. Его защищал известный адвокат Виталий Черкасов.

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