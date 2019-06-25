ГИК намерен отказаться от создания дополнительных избирательных участков в Московской и Новгородской областях

Рабочая группа Горизбиркома считает, что создавать дополнительные избирательные участки для выборов губернатора Петербурга в Московской и Новгородской областях - нецелесообразно. Об этом на заседании городской комиссии 25 июня сообщил член ГИК Юрий Кузьмин.

По его словам, сейчас соглашения о создании дополнительных участков не заключено ни с одним субъектом России. В стадии заключения такое соглашение с Ленинградской областью - там планируется открыть «дачные участки», заявил Кузьмин. Он добавил, что также рассматривается возможность подписания документа с Псковской областью.

Для создания участков в Москве соглашение не требуется - там будут работать цифровые участки. Ранее ГИК планировал открыть дополнительные избирательные участки во всех перечисленных областях - Ленинградской, Псковской, Новгородской и Московской.

София Саттарова