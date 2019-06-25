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14:55

Советник Беглова Фурманов официально исключён из Союза театральных деятелей

фото ЗакС политика Советник Беглова Фурманов официально исключён из Союза театральных деятелей

Худрук "Русской антрепризы" им. Андрея Миронова, советник врио губернатора Александра Беглова Рудольф Фурманов на официальном уровне потерял членство в Союзе театральных деятелей, уведомил 78.ru актер Иван Краско.

"Фурманов много на себя берет, и все в пользу своего театра, а у «Русской антрепризы» нет даже своей труппы. На Союз, на театральную деятельность ему плевать. Ну, а раз так, зачем тогда состоять в Союзе?", - риторически вопросил Краско.

Ранее на просторах Facebook была опубликована программа развития культуры, написанная лично Фурмановым и адресованная Беглову с пометкой "с любовью и преданностью". Документ вызвал критику коллег режиссера по СТД. Театралы заявили о том, что Фурманов, находящийся в хороших отношениях с высокопоставленными чиновниками, заинтересован в "принятии городскими властями решений, которые ограничили бы руководителей государственных театров в вопросах формирования творческих коллективов и планировании текущего репертуара".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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