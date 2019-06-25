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16:25

Активистке "Открытой России" Шевченко сократили срок домашнего ареста

фото ЗакС политика Активистке "Открытой России" Шевченко сократили срок домашнего ареста

Областной суд Ростова-на-Дону оставил под арестом члена совета экс-движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко, сократив срок с 17 сентября до 20 июля, передает "МБХ медиа".

На заседании Шевченко вновь озвучила свое намерение баллотироваться в депутаты ростовской Городской думы, довыборы в которую пройдут в сентябре. Домашний арест - преграда для подачи документов в избирательную комиссию.

Дело Шевченко - прецедент для российского правосудия. Его возбудили, обвинив женщину в работе на нежелательную организацию. Попав под домашний арест, женщина лишилась тяжело болеющей дочери, которая умерла вдали от матери из-за того, что суд отказался отпускать её в больницу.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Сделано это было в связи с тем, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Между тем весной на её базе была учреждена одноименная общественная организация.

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